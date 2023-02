Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumbur - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntagabend hat sich in Berumbur ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr um 18.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Hauptstraße in Richtung Großheide, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Renault, der mit einem 26-jährigen Fahrer und einem 36-jährigen Beifahrer besetzt war. Der Beifahrer im Renault wurde schwer und die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

