Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Briefkasten beschädigt

Am Wochenende kam es zu einer Sachbeschädigung in Großefehn. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, durch Zünden einer pyrotechnischen Substanz einen Briefkasten in der Straße Alte Norderwieke Ost beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Norddeich - Einbruch in Kirchengebäude

In Norddeich gab es am Wochenende einen Einbruch. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 8.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kirchengebäude in der Nordlandstraße verschafft. Dabei wurde eine Fensterscheibe zerstört. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Bushaltestelle beschädigt

Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Polizeibeamte in Norden am Sonntagmorgen eine beschädigte Bushaltestelle in der Stellmacherstraße fest. Der Zeitraum kann derzeit noch nicht eingegrenzt werden. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 049431 0210 zu melden.

