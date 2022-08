POL-SE: Bimöhlen - Trickdiebstahl durch falschen Handwerker - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (16.08.2022) haben in der Peterstraße in Elmshorn mehrere Mülltonnen gebrannt. Um 02:46 Uhr wurden durch einen Zeugen drei in Brand geratene Mülltonnen gemeldet. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen oder angrenzende Gebäude waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der entstandene Sachschaden wird im unteren dreistelligen Bereich beziffert. Die ...

