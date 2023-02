Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Polizeieinsatz an Schule

Landkreis Aurich (ots)

Ein Fehlalarm, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, hat am Montagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Norden geführt. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Zu dem Zeitpunkt befanden sich nur noch wenige Schüler und Lehrkräfte in dem Gebäude. Im Zuge der polizeilichen Überprüfung konnte keinerlei Gefahrenlage festgestellt werden und die eingesetzten Kräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

