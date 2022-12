Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Kfz

Am Mühlwald, 66386 St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.12.2022, 19:30 Uhr bis zum 22.12.2022, 10:00 Uhr kam es in der Straße Am Mühlwald in 66386 St. Ingbert zur Beschädigung eines geparkten Fahrzeuges. Hierbei wurde der Lack auf der Fahrerseite, welche zum Gehweg gerichtet war, mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Citroen mit IGB-Kreiskennzeichen.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell