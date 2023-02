Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Zigarettenautomaten beschädigt/Neuharlingersiel - Am Boden befestigte Metallbank gestohlen/Carolinensiel - Parkscheinautomat beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Zigarettenautomaten beschädigt

In Neuharlingersiel ist ein Zigarettenautomat angegangen worden. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagmitternacht bis Montag, 6.45 Uhr, den Automaten in der Edo-Edzards-Straße beschädigt und die Zigarettenpackungen sowie das darin befindliche Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Neuharlingersiel - Am Boden befestigte Metallbank gestohlen

In Neuharlingersiel hat es einen Diebstahl gegeben. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagmitternacht bis Freitagabend, 18 Uhr, eine Sitzbank aus Metall, welche mit Schrauben am Fundament befestigt war, gelöst und dann gestohlen. Die Bank stand auf der Seite des Neuharlingersieler Sieltiefs und war nur fußläufig erreichbar. Wem Personen aufgefallen sind, die im genannten Zeitraum in Tatortnähe eine Sitzbank getragen haben oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 zu kontaktieren.

Carolinensiel - Parkscheinautomat beschädigt

Am Wochenende kam es in Carolinensiel zu einer Sachbeschädigung. In der Zeit von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr, versuchten Unbekannte, gewaltsam einen Parkscheinautomaten zu öffnen und beschädigten diesen. Der Automat befindet sich auf einem Parkplatz in der Nordseestraße. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell