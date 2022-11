POL-IZ: 221112.1 Heide: Einbruch in Einfamilienhaus

Pöschendorf (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 15.35 und 17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Tannenkoppel. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hauptsächlich im Obergeschoss wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, Gold- und Modeschmuck sowie ein Tablet. ...

