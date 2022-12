Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung in Troisdorf gestellt - BKA-Zielfahnder lokalisieren 34-Jährigen auf Hausboot in Belgien

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 31.08.2022 kam es auf der Kölner Straße in Troisdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 46-Jähriger durch eine Schussabgabe schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete vom Ort des Geschehens auf der Kölner Straße. Eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von KHK Thomas Winterscheidt übernahm zusammen mit Staatsanwalt Martin Kriebisch die Ermittlungen zu dem Fall. Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses veröffentlichten Staatsanwaltschaft und Mordkommission ein aktuelles Foto des Beschuldigten und verstärkten mit dem Einsatz von Fahndungsplakaten ihre Suchmaßnahmen.

(siehe hierzu auch Pressemeldungen vom 01.09. und 08.09.2022)

Im Zuge der intensiven Ermittlungen kamen Zielfahnder des Bundeskriminalamtes dem Beschuldigten schließlich in Belgien auf die Spur: In den Mittagsstunden des 23.12.2022 nahmen belgische Fahnder den 34-Jährigen in Kinrooi in der Region Flandern auf einem Campingplatz fest. Der Gesuchte hielt sich hier auf einem Hausboot auf und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Ermittlungen der Bonner Mordkommission dauern weiter an.

