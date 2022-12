Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Alfter-Oedekoven: Alkoholisierter Autofahrer musste Führerschein abgeben

Alfter (ots)

Am Montag, den 26.12.2022, stoppte eine Polizeistreife der Wache in Bonn-Duisdorf um 01:40 Uhr in Alfter-Oedekoven die Fahrt eines 32-jährigen Autofahrers.

Der Pkw war den Beamten zuvor aufgefallen, weil an dessen Fahrzeugfront kein Autokennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung des Fahrers bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von 1,2 Promille die Wahrnehmungen der Beamten.

Der Autofahrer musste die Beamten zu Wache an der Villemombler Straße begleiten. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer musste der 32-Jährige seinen Führerschein abgeben. Anschließend konnte er die Wache wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell