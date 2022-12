Polizei Bonn

POL-BN: Polizei ermittelt nach zwei Wohnungseinbrüchen in Bonn-Beuel ein

Bonn (ots)

Am 24.12.2022 brachen bislang Unbekannte in der Zeit von 15:30 Uhr bis 22:30 Uhr die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Sandt-Straße in Bonn-Beuel ein. Anschließend wurde die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Die Täter verließen unbemerkt den Tatort. Sie erbeuteten nach ersten Angaben Bargeld und Schmuck.

Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang mit einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an dem nahe gelegenen Konrad-Adenauer-Platz in Beuel. Hier wurde am 24.12.2022 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr die Eingangstür zu der Wohnung aufgebrochen und anschließend deren Zimmer durchsucht. In diesem Fall liegen noch keine Erkenntnisse zu gestohlenen Gegenständen vor.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei Kontakt aufzunehmen. Rufnummer: 0228/150. E-Mail: kk13.bonn@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell