POL-KB: Frankenau - Unbekannter entwendet Zapfwelle aus Rundballenpresse

Korbach (ots) - Am Pfingstsonntag (5. Juni) kam es an einem Technikhäuschen an der Hagenstraße in Bad Arolsen-Mengeringhausen zu einem Brand. Die gegen 04.45 Uhr alarmierten Feuerwehren aus Bad Arolsen und Mengeringhausen konnten das Feuer schnell ablöschen. An dem Technikhäuschen hatte die Holzverschalung ...

mehr