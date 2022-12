Polizei Bonn

POL-BN: Häusliche Gewalt in Bornheim: Junger Mann verbrachte Nacht im Polizeigewahrsam

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 25.12.2022, brachten Beamte der Polizeiwache Bonn-Duisdorf einen 18-jährigen Mann aus Bornheim in um 01:30 Uhr in das Polizeigewahrsam im Polizeipräsidium. Der stark alkoholisierte Mann hatte zuvor seine Mutter in deren gemeinsamer Wohnung beleidigt, bedroht und auch körperlich angegriffen.

Daher wurde ihm durch die Beamten ein 10-tägiges Betretungsverbot mit Rückkehrverbot für die Wohnung ausgesprochen. Zudem wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Da er sich schon in der Wohnung überaus aggressiv gegenüber allen Anwesenden und den Einsatzkräften gezeigt hatte und gegen die Mitfahrt ins Polizeipräsidium sperrte, wurden ihm Handfesseln angelegt.

Auf der Fahrt ins Polizeipräsidium beleidigte er die Beamten und bespuckte einen Polizisten, der neben ihm auf der Rückbank des Streifenwagens saß.

Der junge Mann verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle des Polizeigewahrsams. Dieses konnte er am Weihnachtsmorgen wieder verlassen.

Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell