POL-BN: Bonn-Zentrum: Glastür mit Nothammer zerstört - Unbekannte stehlen Mobiltelefone

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 37-jährigen Veronika Z. aus Bonn-Rüngsdorf. Die Vermisste wurde zuletzt am 11.12.2022 gegen 17:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Rüngsdorf gesehen, von wo aus sie zu diesem Zeitpunkt zu einem Spaziergang aufbrach. In den folgenden Tagen bestand noch telefonischer Kontakt zum persönlichen Umfeld, der dann jedoch ...

