POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf B9 Höhe Bonn-Rüngsdorf - Pkw überschlug sich - Fahrer schwer verletzt - B 9 zeitweise gesperrt

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.12.2022 ereignete sich auf der Mainzer Straße (B 9) in Höhe Bonn-Rüngsdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall:

Gegen 05:00 Uhr teilten Passanten über Notruf der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei mit, dass sich im Verlauf der B9 ein Pkw überschlagen habe. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatz- und Rettungskräfte stellten den verunfallten Pkw in Höhe der Kreuzung zur Drachenburgstraße auf dem Dach liegend in einem Grünstreifen fest - der Fahrer befand sich noch im Fahrzeug. Der 61-Jährige, der nach dem aktuellen Sachstand alleine in dem Auto unterwegs war, wurde von den Rettungskräften geborgen und vor Ort notärztlich versorgt. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde nach der erfolgten Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand war der Fahrer mit seinem Wagen auf der B 9 in Richtung Bonn unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Drachenburgstraße touchierte er nach der Spurenlage mehrfach den Schutzplankenbereich und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend innerhalb eines Grünstreifens zum Stillstand.

Die Polizeikräfte sperrten den Bereich der Unfallstelle zeitweise vollständig ab und sorgten für eine entsprechende Verkehrsregelung. Die aktuell noch andauernde Unfallaufnahme wird durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kölner Polizei unterstützt.

