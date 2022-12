Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: 37-jährige Frau vermisst - Polizei sucht nach Veronika Z.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 37-jährigen Veronika Z. aus Bonn-Rüngsdorf. Die Vermisste wurde zuletzt am 11.12.2022 gegen 17:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Rüngsdorf gesehen, von wo aus sie zu diesem Zeitpunkt zu einem Spaziergang aufbrach. In den folgenden Tagen bestand noch telefonischer Kontakt zum persönlichen Umfeld, der dann jedoch abbrach. Daraufhin wurde eine Vermisstenanzeige erstattet.

Von der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort der 37-Jährigen vor. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Veronika Z. wird wie folgend beschrieben:

1,67 m groß - kräftige Gestalt - langes, blond gefärbtes Haar, bis zur Hüfte reichend -schwarze Kleidung - schwarze Handtasche - trägt gelegentlich eine Brille.

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/94432 abrufbar.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell