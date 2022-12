Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch am 1. Weihnachtstag in Bonn-Duisdorf

Täter stahlen Schmuck und Bargeld

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ettighoffer Straße in Bonn-Duisdorf aufgenommen. Die Täter nutzten am Sonntag, 25.12.2022, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr die Abwesenheit der Bewohner zur Tatbegehung.

Sie brachen eine Terrassentür auf, betraten das Haus und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnten noch keine Hinweise zu den Tatverdächtigen erlangt werden.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Hinweise.

Wer am Sonntag, 25.12.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, auf der Ettighoffer Straße sowie der über einen Fußweg zu erreichenden Köslinstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell