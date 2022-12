POL-BN: Einbruch in Ladenlokal eines Bonner Herrenausstatters

Bonn (ots) - Am 24.12.2022 brachen bislang Unbekannte in der Zeit von 15:30 Uhr bis 22:30 Uhr die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Sandt-Straße in Bonn-Beuel ein. Anschließend wurde die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Die Täter verließen unbemerkt den Tatort. Sie erbeuteten nach ersten Angaben Bargeld und ...

