Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenter Handy-Dieb festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (14.10.2022) in der Nobelstraße einen 16-Jährigen festgenommen, der kurz zuvor einem 32-Jährigen dessen Mobiltelefon entwendet hatte. Der 32-Jährige hatte in einem Kleinanzeigen-Portal sein Smartphone zum Verkauf angeboten, woraufhin sich der 16-Jährige als Interessent gemeldet hatte. Beide trafen sich gegen 18.40 Uhr in der Nobelstraße. Nachdem der 32-Jährige dem Jugendlichen das Telefon zur Ansicht ausgehändigt hatte, flüchtete dieser unvermittelt in Richtung des Universitätsgeländes, konnte jedoch von dem 32-Jährigen eingeholt werden. Nach einem Gerangel gelang es dem 16-Jährigen, sich loszureißen und seine Flucht fortzusetzen. Ein Zeuge konnte den Flüchtenden zunächst festhalten und dem Verkäufer übergeben, später gelang dem Jugendlichen jedoch nochmals die Flucht. Schließlich konnten hinzugerufene Polizeibeamte den 16-Jährigen im Zuge einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festnehmen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern überstellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell