Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bislang unbekannte Täter haben einer 81-jährigen Frau am Freitagmittag (14.10.2022) bei einem Trickdiebstahl über 1.000 Euro gestohlen. Die Frau war gegen 12.30 Uhr in der Epplestraße zuerst in einer Bank, um Geld abzuheben, und ging anschließend zum Einkaufen in einen nahegelegenen Einkaufsladen. Vermutlich wurde sie hierbei von zwei unbekannten Männern beobachtet und im Laden dann in ein Gespräch verwickelt. Während einer der Männer mit ihr sprach, nahm der andere Mann ihren Geldbeutel aus dem Einkaufstrolley an sich. Nach Angaben der Geschädigten soll ein Mann etwa 165-175 cm groß gewesen sein und dunkle Haare haben. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einem schwarzen Mantel. Die andere Person soll etwa 180 cm groß gewesen sein, hatte dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart, eine breite Statur und trug einen schwarzen Pullover. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

