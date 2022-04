Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Lkw streift Lkw

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen bei Berkheim flüchtete der mutmaßliche Verursacher.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 5 Uhr ein Lkw-Fahrer von Illerbachen in Richtung Rot an der Rot unterwegs. Kurz nach Ortsausgang Illerbachen sei dem Mercedes ein weißer Lkw mit 7,5 Tonnen entgegen gekommen. Der Fahrer des Mercedes sei möglichst weit rechts gefahren. Dennoch hätten sich die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln gestreift, wodurch der Spiegel des Mercedes zu Bruch ging. Durch die gesplitterte Seitenscheibe fielen Glasstücke in den Fahrerraum und verletzten den 49-Jährigen schwer am Kopf. Er konnte noch bis zur Firma in Berkheim fahren. Von dort brachten ihn Rettungskräfte in eine Klinik. Der Fahrer des weißen Lkw sei weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen und sucht einen weißen 7,5 Tonner. An der Unfallstelle konnten Außenspiegelteile gesichert werden, die von einem MAN stammen. Die Polizei hofft unter der Telefon-Nr. 07392/96300 auf Zeugenhinweise. Der Sachschaden am Mercedes-Lkw beträgt rund 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

++++0645407

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell