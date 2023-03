Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Baumstamm auf Rallye-Strecke gelegt Die Fahrzeuge von zwei Rallye-Teilnehmern wurden am Samstagnachmittag bei Neuenstein beschädigt und die Fahrer verletzt, weil ein Unbekannter einen Baumstamm auf die Strecke legte. Der Täter legte den Stamm gegen 16.30 Uhr auf die Fahrbahn, woraufhin ein 27-jähriger und ein 31-jähriger Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen und Geschwindigkeiten von rund 100 km/h darüber fuhren. Hierdurch kamen sie ins Schleudern und kurze Zeit später zum Stehen. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Zeugen, die Hinwiese zum Verursacher geben können, oder weitere Fahrer die geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterließ ein Unbekannter am Freitagvormittag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in Öhringen. Der Täter blieb mit einem unbekannten Fahrzeug an einem in der Austraße geparkten Skoda Oktavia hängen, verursachte Sachschaden und flüchtete anschließend. Sollte der Verursacher nicht gefunden werden, bleibt die Besitzerin auf dem Schaden sitzen. Daher sucht das Polizeirevier Öhringen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Neuenstein: 351 Tafeln Schokolade gestohlen Zwei bislang unbekannte Täter klauten am Freitagnachmittag Schokolade im Wert von rund 630 Euro aus einem Supermarkt in Neuenstein. Die Täter begaben sich gegen 16 Uhr mit einem Einkaufswagen, in dem eine Tragetüte lag, in die Filiale in der Kirchensaller Straße. In die Tüte luden sie 351 Tafeln Schokolade und gingen zum Eingang. Einer der beiden Männer fuhr mit dem Wagen hinaus, während der andere den Kassenbereich passierte und einige Artikel bezahlte. An den Schiebetüren löste der Diebstahlssensor aus, sodass diese sich schlossen. Hierdurch wurde der Einkaufwagen blockiert, aus welchem der Mann die Tragetasche nahm und aus der Filiale rannte. Der zweite Täter folgte ihm. Ein Verkäufer, der die beiden Männer verfolgte, sah, wie diese die Tasche samt Schokolade bei der gegenüberliegenden Tankstelle wegwarfen und in unbekannte Richtung, möglicherweise mit einem Pkw, verschwanden. Die Männer werden als etwa 1,80 Meter groß beschrieben und hatten braune Haare. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Kupferzell: Mit Hauswand kollidiert

Eine Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmittag in Kupferzell. Eine 50-jährige BMW-Lenkerin fuhr gegen 11.30 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in der Gerberstraße heraus. Dabei übersah sie vermutlich eine 56-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem VW Up auf der Gerberstraße in Richtung Marktplatz unterwegs war. Die beiden Pkw stießen zusammen, wodurch der VW abgewiesen wurde und mit einer Hauswand kollidierte. Hierdurch erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell