POL-MI: Drei Autos in Hille aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots) - Am vergangenen Montag haben Beamte des Verkehrsdienstes auf der Bergkirchener Straße im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen mehrere Tempoverstöße von Verkehrsteilnehmern festgestellt. So wurden am Vormittag innerorts bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern insgesamt 20 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und von den Polizisten angehalten. Das ...

