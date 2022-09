Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitagabend 18 Uhr und Mittwochnachmittag 14 Uhr einen in der Heilig-Geist-Straße geparkten VW indem er den Heckscheibenwischer, sowie die Antenne am Fahrzeug abriss. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Obersontheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochvormittag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer einen Gemeindeverbindungsweg von Mittelfischach in Richtung Unterfischach. An einer Kreuzung mit einem anderen Gemeindeverbindungsweg übersah er einen 53-jährigen Rennradfahrer, welcher in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Beim Abbiegen kam es zur Kollision wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Braunsbach: Lkw-Fahrer geflüchtet

Am Mittwochnachmittag gegen 16:25 Uhr befuhr eine 40-jährige Lkw-Fahrerin die A6 in Richtung Nürnberg. Dabei wurde sie von einem anderen Lkw überholt. Der Lkw ordnete sich zu früh vor der 40-Jährigen ein, sodass diese nach rechts ausweichen musste um einen Unfall zu vermeiden. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildsperrzaun, ehe sie auf einem parallel zur Autobahn verlaufenden Feldweg anhalten konnte. Der andere Lkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die Verkehrspolizei in Kirchberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

