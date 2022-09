Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtragsmeldung zu "Schlange in Garten entdeckt" - Einbruch - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Nachtragsmeldung zu "Schlange in Garten entdeckt"

Wie am Dienstag bereits vermeldet, hat am Montagnachmittag ein Anwohner des Enzianweges in seinem Garten eine ca. zwei Meter lange Schlange entdeckt. Am Mittwochmorgen hat sich nun die Besitzerin, die in der Nachbarschaft des Auffindeortes wohnhaft ist, bei der Polizei gemeldet. Die erleichterte Frau darf ihr geliebtes Haustier in den nächsten Tagen wieder in Empfang nehmen.

Anbei die ursprüngliche Meldung von Dienstag, 21.09.2022, 11:50 Uhr:

Weinstadt: Schlange in Garten entdeckt

Ein Anwohner aus dem Enzianweg meldete sich am Montag kurz nach 14:00 Uhr per Telefon bei der Polizei und teilte mit, dass eine große Schlange in seinem Garten sei und langsam auf sein Haus zu krieche.

Die eingesetzten Beamten stellten tatsächlich eine etwa armdicke, zwei Meter lange Würgeschlange im Garten des Mannes fest. Mit Hilfe eines hinzugerufenen sachkundigen Kollegen konnten die Beamten das Tier in einen Karton lotsen und es so einfangen. Im Anschluss wurde sie in die Wilhelma nach Stuttgart gebracht, wo sie als Madagaskar Boa bestimmt werden konnte. Dort wird das Schuppenkriechtier nun versorgt, bis sich der Besitzer findet.

Die Polizei Weinstadt bittet den Besitzer der Schlange, oder Personen, die Angaben zu deren Herkunft machen können, sich unter Telefon 07151 65061 zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Einbruch

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in ein Bürogebäude in der Birkelstraße ein und durchsuchten sämtliche Büros nach Wertgegenständen. Zudem brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten aus diesem einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Zweiradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Eine 61 Jahre alte Ford-Fahrerin missachtete am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr an der Einmündung Schmidener Straße / Westumfahrung die Vorfahrt eines 20-jährigen Kleinkraftrad-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 20-Jährige zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Fellbach-Oeffingen: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Dieselstraße einen geparkten BMW und fuhr anschließend weiter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Aspach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 11:40 Uhr ein in der Boschstraße geparkter BMW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

