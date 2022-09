Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, tödlicher Arbeitsunfall, Diebstahl

Aalen (ots)

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 23-Jähriger kam am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 3319 zwischen Westhausen und Rainau-Weiler nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im Grünstreifen und blieb anschließend auf der Seite liegen. Der 23-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden; er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen: 3000 Euro Sachschaden

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 58-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw-Gespann auf der Zufahrt zur Notaufnahme des Krankenhauses einen Lkw streifte.

Abtsgmünd: Farbschmierereien

Am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Eichklingenstraße einen Stromverteilerkasten und in der Langen Straße eine Bushaltestelle mit Graffiti besprüht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660 entgegen.

Ellwangen: 47-Jähriger wurde bestohlen

Zwei 25 und 31 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr aus einem Lkw den Geldbeutel eines 47-Jährigen entwendet zu haben, während dieser mit dem Ausladen von Waren bei einem Supermarkt in der Straße "An der Jagst" beschäftigt war. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und konnte der zwischenzeitlich verständigten Polizei auch eine Personenbeschreibung geben. Im Rahmen einer daraufhin durchgeführten Fahndung konnten die beiden mutmaßlichen Täter angetroffen werden. Entsprechende Ermittlungen wurden von Beamten des Polizeireviers Ellwangen aufgenommen.

Tannhausen: Bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen zog sich ein 73-Jähriger am Dienstag bei einem Arbeitsunfall zu. Der Mann war am Nachmittag mit Arbeiten in einem überdachten Fahrsilo beschäftigt, wobei er von der Silage verschüttet wurde. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zur Bergung des 73-Jährigen waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Unterschneidheim und Tannhausen eingesetzt. Die Polizei hat die Todesfallermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 39-Jähriger seinen VW Passat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Eggenrot und dem Ellwanger Bauhof anhalten. Ein 43-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfall beim Überholen

Trotz Gegenverkehr überholte ein 32-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Dinkelsbühler Straße ein vorausfahrendes Fahrzeug. Eine 56-Jährige, die mit ihrem Mercedes auf der Gegenfahrspur fuhr, musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stark abbremsen. Dies erkannte ein 54-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand. Der 32-Jährige fuhr davon, ohne sich um den von ihm verursachten Unfall zu kümmern. Eine Zeugin fuhr dem Kleintransporter kurze Zeit hinterher; sie konnte anschließend der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 57-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit seinem Lkw einen in der Straße "Am Schapfenbach" geparkten Hyundai. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: 12.000 Euro Schaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagnachmittag ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Renault in der Hinteren Schmiedgasse an einem stehenden Gelenkbus vorbei, wobei sie gegen das Hauptgelenk des Busses fuhr. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch sämtliche Businsassen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Kettenreaktion

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr in der Bethlehemer Straße ereignete. Zur Unfallzeit parkte ein Autofahrer sein Fahrzeug rückwärts aus. Eine 45-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Pkw auf, der im hierdurch auf ein weiteres, geparktes Fahrzeug aufgeschoben wurde. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch im ausparkenden Pkw sitzendes Kind erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

