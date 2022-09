Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Randalierer, Fahrräder entwendet, Unfälle, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen: In Wohnung randaliert und gezündelt

In der Nacht auf Mittwoch wurde gegen 2 Uhr die Polizei zu einem randalierenden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in die Eichwaldstraße gerufen. Vor Ort wurde Brandgeruch wahrgenommen, auch drang leichter Rauch aus der Wohnung des 41-Jährigen. Sicherheitshalber wurden die Bewohner aus dem Haus gebeten und die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst hinzugezogen. Den ersten Feststellungen nach hat der Mann in der verwüsteten Wohnung ein Kleidungsstück angezündet, dieses aber wieder selbst gelöscht. Der psychisch kranke Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen und im Tagesverlauf auf Anordnung der zuständigen Unterbringungsbehörde in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

Aalen: Mountainbikes aus Fahrradparkhaus entwendet

Am Dienstag hatten es Diebe auf ein orange/schwarzes Mountainbike vom Hersteller "Cube" im Wert von rund 500 Euro abgesehen. Der Besitzer des Fahrrades hatte es gegen 16 Uhr mit einem Schloss gesichert im Fahrradparkhaus am Bahnhof zurückgelassen. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Mountainbike jede Spur.

Ebenfalls im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr wurde im selben Fahrradparkhaus ein gesichertes grau/oranges KTM Mountainbike entwendet.

Hinweise zu den Dieben sowie Verbleib der Räder werden vom Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen genommen.

Wasseralfingen: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 07:25 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Skoda die Appenwanger Straße in Richtung Aalen. Auf Höhe des Hundesportvereins kam ihm ein weißer VW T5 Transporte entgegen, welcher im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet. Daher musste der Skoda-Fahrer nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit den Leitplanken. Infolgedessen war der Skoda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer des VW entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: An Ampel zurückgerollt

Als am Mittwoch gegen 09:45 Uhr zwei Autofahrer an einer Ampelanlage an der Kreuzung L1076/L1084 in Richtung Ebnat anhalten mussten, rollte ein 85-Jähriger mit seinem VW rückwärts gegen ein hinter ihm stehenden Peugeot eines 49-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Bopfingen: An Ampel aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch gegen 09:55 Uhr eine 56-Jährige an einer Ampel in der Aalener Straße mit ihrem VW auf einen vor ihr wartenden Ford einer 24-Jährigen auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro.

Lorch: Farbschmiererei

Am Mittwoch gegen 16:40 Uhr wurde in der Unterführung der B29 eine Sachbeschädigung gemeldet. Ein bislang Unbekannter beschmierte dort im Steintobelweg die Betonwand mit silberner Farbe. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell