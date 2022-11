Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Tempo 101 innerorts geblitzt

Bad Oeynhausen (ots)

Am vergangenen Montag haben Beamte des Verkehrsdienstes auf der Bergkirchener Straße im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen mehrere Tempoverstöße von Verkehrsteilnehmern festgestellt.

So wurden am Vormittag innerorts bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern insgesamt 20 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und von den Polizisten angehalten. Das Resultat: 16 Verwarngelder und vier Anzeigen.

Während 19 der genannten Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge mit gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen von 14 bis 23 Stundenkilometern auf die Messstelle zusteuerten, drückte ein BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen besonders stark auf sein Gaspedal. So raste der 25-jährige Hüllhorster mit gemessenen 101 km/h auf den Blitzer zu. Hierfür wird er sich nun verantworten müssen, sodass ihm wegen seines Vergehens 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat drohen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell