Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mutmaßlicher Drogenlieferant festgenommen

Wegen des bestehenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Kriminalpolizei Heilbronn am Dienstag, den 28. Februar 2023, einen 44-Jährigen in Heilbronn festgenommen. Dem Tatverdächtigen wird unter anderem vorgeworfen, seit Januar 2022 insgesamt mindestens zwölf Kilogramm Marihuana an weitere Drogenhändler geliefert zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnte umfangreiches Beweismaterial, darunter weiteres Betäubungsmittel, aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 44-Jährige wurde am Tag seiner Festnahme einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell