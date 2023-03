Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Ahorn: Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Volltrunken war am Freitagabend ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 81 unterwegs und verursacht einen Verkehrsunfall. Gegen 17.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Sattelzug in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn verlor der 44-Jährige vermutlich aufgrund des Alkoholisierungsgrads die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer wohl aufgrund seiner erheblichen Alkoholisiuern nicht mehr ansprechbar. Der Mann musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Vorfalls verantworten und mit einer Strafanzeige rechnen.

Bad Mergentheim: Fensterscheiben eigeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Fensterscheiben eines Gebäudes in der Innenstadt von Bad Mergentheim ein. Am Sonntagmorgen entdeckten Anwohner die beiden eingeschlagenen Scheiben des ehemaligen Reisebüros in der Straße "Unterer Graben". Ob die Täter in dem leerstehenden Gewerbeobjekt waren, ist unklar. Insgesamt verursachten die Unbekannten mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Bad Mergentheim geparkten Auto. Vergangene Woche Donnerstag stellte eine 23-Jährige ihren Opel Zafira auf dem Parkplatz gegenüber einer Waschanlage in der Herrenwiesenstraße ab. Als sie gegen 16.50 Uhr wieder zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Vermutlich ist der Schaden bei einem Verkehrsunfall entstanden. Der Verursacher oder die Verursacherin kam jedoch ihren Verpflichtungen nicht nach und fuhr davon. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrzeug mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag um 18 Uhr und Samstag um 5.10 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen in einer Tiefgarage in Bad Mergentheim geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums begab sich der Täter oder die Täterin zu dem Pkw, der in der Tiefgarage in der Herrenwiesenstraße abgestellt war, und zerkratzte diesen an insgesamt elf Stellen mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: Fahrzeug übersehen - Eine verletzte Person und hoher Sachschaden

Eine verletzte Person und circa 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag in Lauda-Königshofen. Gegen 14.25 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem VW Touran die Badstraße und querte die Becksteiner Straße (K2832), um der Badstraße geradeaus weiter zu folgen. Hierbei übersah sie vermutlich den bereits auf der Becksteiner Straße fahrende Renault Twingo einer 29-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Boxberg-Schweigern: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Auf einer Länge von circa einem Meter zerkratzte eine unbekannte Person einen in Schweigern geparkten Opel. Zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr stand der Wagen ordnungsgemäß in der Straße "Zum Pavillon". Innerhalb dieses Zeitraums beschädigte die Person den Opel. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Kontakt zu treten.

Wittighausen-Oberwittighausen: Diebstahl auf Bahnbaustelle - Zeugen gesucht

Vier Batterien und vier Antennen entwendeten Diebe am Freitagnachmittag von einer Baustelle an den Bahngleisen bei Wittighausen. Zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr begaben sich die Täter zu der Baustelle zwischen Wittighausen und Oberwittighausen. Dort entwendeten sie die Gegenstände im Wert von circa 2.500 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Minderjähriger verursacht Verkehrsunfall

Ein 16-Jähriger verursachte am Sonntagnachmittag in Lauda-Königshofen einen Verkehrsunfall mit einem Auto. Gegen 14.15 Uhr setzte sich der Jugendliche in einen Seat Leon und wollte diesen auf dem Privatgrundstück in der St.-Burkhard-Straße umparken. Der 16-Jährige übersah dabei, dass der Rückwärtsgang eingelegt war und fuhr rückwärts quer über die Straße und prallte mit dem Wagen gegen die Steinmauer des Nachbarn gegenüber. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Er muss sich nun wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell