POL-PDNR: Sachbeschädigung - Einbruch in Gartenhaus

Vettelschoß (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag und Freitagabend versuchten unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in der Michaelstraße einzubrechen. Ein Nachbar stellte Manipulationen am Schloss der Eingangstür und der Kellertür fest. Beide Türen konnten durch die Täter nicht geöffnet werden, so dass es beim Versuch blieb. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

