Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug mit Wohnungsinserat

Vettelschoß (ots)

Am Freitagnachmittag erstattete ein 25-jähriger Mann aus Vettelschoß bei der Polizeiinspektion in Linz eine Strafanzeige wegen Verdacht des Betruges. Im Vorfeld hatte er sich für eine Mietwohnung in Bayern interessiert und trat in Kontakt mit dem Anbieter. Der angebliche Vermieter gab an, er wohne im Ausland und könne die Wohnung nur virtuell über Skyp zeigen. Der Mann aus Vettelschoß ließ sich darauf ein und bekundete sein Interesse nach der Besichtigung. Mit dem Vermieter wurde vereinbart, eine Monatsmiete vorab zu zahlen, dann würden die Schlüssel übersandt. Der Mann überwies den Betrag, die Übersendung der Schlüssel blieb aus. Die Linzer Polizei hat ein Verfahren wegen Betrug eingeleitet.

