Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hund in PKW eingesperrt, weitere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt

Neuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen einer Fußstreife anlässlich der Karnevalsveranstaltung in Irlich werden die Beamten am 19.02.2023 gegen 20 Uhr auf einen PKW aufmerksam, in welchem ein Hund eingeschlossen ist, der stark winselt. Alle Scheiben des Fahrzeugs waren verschlossen und beschlagen, Wassertropfen liefen die Scheibe herunter. Wasser und Futter für das Tier waren nicht im Fahrzeugs. Die Anschrift der 41jährigen Halterin wurde aufgesucht, die Haustüre wurde nicht geöffnet. Aus der Wohnung strömte jedoch starker Marihuanageruch, so dass die Haustüre geöffnet wurde. Personen konnten nicht angetroffen werden, es wurde jedoch ein Goldfisch festgestellt, welcher sich in einem kleinen Becken mit ausschließlich trüben Wasser befand. Außerdem wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Ein Fahrzeugschlüssel wurde nicht aufgefunden, so dass die Scheibe des PKW eingeschlagen wurde, um den Hund aus dem PKW zu befreien. Dieser wurde an das Tierheim übergeben. Es wurden Strafanzeigen gegen das Tierschutzgesetz und das Betäubungsmittelgesetz gefertigt, der PKW wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell