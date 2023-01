POL-PPKO: Schlägerei mit 20 Beteiligten

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, 19.01.23 wurde der Polizei Koblenz gegen 23.40 Uhr ein Raubüberfall am Moselufer in der Nähe des Aufgangs zur Burgstraße gemeldet. Zum bisherigen Stand der Ermittlungen verließ der 32-jährige Geschädigte gegen 23.30 Uhr eine Gaststätte in der Burgstraße in Richtung des Moselufers, wo er zuvor sein Fahrzeug abgestellt hatte. Am ...

mehr