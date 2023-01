Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trunkenheitsfahrt trotz platten Reifens

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 22.01.2023 gegen 13 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Koblenz eine Trunkenheitsfahrt in der Rizzastraße. Dort habe sich ein deutlich alkoholisierter älterer Herr mit schwankendem Gang zu seinem Auto bewegt und sei losgefahren.

Die Einsatzkräfte begaben sich in die Nahbereichsfahndung des gemeldeten Fahrzeugs. Dieses konnte schließlich in der Zeppelinstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Als sie den Pkw in Augenschein nahmen, staunten die Beamten nicht schlecht: Einer der Vorderreifen war komplett platt. Der 73-jährige Fahrer, der das Fahrzeug nur mühsam schwankend verlassen konnte, gab an, dass er den beschädigten Reifen nicht bemerkt habe. An seinem Auto können noch weitere frische Beschädigungen festgestellt werden.

Eine Absuche des geschilderten Heimweges durch eine weitere Streife förderte zwei Unfallstellen mit frischen Spuren zu Tage. So hatte der 73-Jährige augenscheinlich eine Verkehrsinsel in der Kardinal-Krementz-Straße und einen Randstein in der Cusanusstraße touchiert.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Beschuldigte wurde sodann mit auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

