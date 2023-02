Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt endet auf der Polizeiwache

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen, 18.02.2023 fuhr eine 65jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw zur Polizeidienstelle der Polizei Linz am Rhein, um ihren Enkel abzuholen. Auf der Wache angekommen, wurde bei ihr Atemalkohol festgestellt. Die Überprüfung ergab einen Wert von 0,52 Promille. Für die Nacht wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. In Zukunft dürfte sie wohl ein Fahrverbot zu erwarten haben. Der Enkel musste dann abschließend von einer anderen Angehörigen abgeholt werden.

