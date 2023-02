POL-PDNR: Drogenfahrt auf Kleinkraftrad mit Fahren ohne Fahrerlaubnis

Linz am Rhein (ots) - Am Morgen des 19.02.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein karnevalsbedingte Verkehrskontrollen durch. Gegen 01:00Uhr wurde in diesem Zusammenhang ein KFZ-Führer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66Promille. Dem Betroffenen wurde sodann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. ...

