Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unkel B42 (ots)

Am Freitag,17.02.2023 kam es in Unkel gegen 15:30 Uhr auf der B42 vor der Lichtzeichenanlage/Ampel zu einem Auffahrunfall. Die 24jährige Unfallverursacherin übersah den vor ihr bremsenden Verkehrsteilnehmer und fuhr auf dieses Fahrzeug auf. Dieser musste vorher stark abbremsen, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die starke Bremsung, kam das Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen, die Unfallverursacherin nicht und fuhr auf. Durch den Anprall wurde das vorausfahrende Fahrzeug auf das anhaltende Fahrzeug aufgeschoben. Zu guter Letzt fuhr abschließend eine 51jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw der Unfallverursacherin auf. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. 2 Personen kamen verletzt zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. 2 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

