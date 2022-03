Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Einbruch in Bürogebäude eines Gartencenters

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in die Büroräume eines Gartencenters in Bad Arolsen-Mengeringhausen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten über einen Zaun auf das Gelände in der Ostpreußenstraße. Hier hebelten sie ein Fenster auf und konnten so in das Bürogebäude einsteigen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse. Die Täter entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe und einen Computer. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt, die sich über einen längeren Zeitraum im Tatobjekt aufgehalten haben.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

