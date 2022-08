Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger überfallen - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits in der Nacht vom Montag, 15.08.2022 auf Dienstag, 16.08.2022, soll es gegen 01:20 Uhr auf der Werderstraße zu einem körperlichen Übergriff auf einen 26-Jährigen gekommen sein. Dieser sei zum genannten Zeitpunkt auf dem rechten Gehweg die Werderstraße in Richtung Bahnhof entlanggelaufen, als er plötzlich von drei ihm unbekannten Männern angegangen worden sein soll. So soll einer der Angreifer den 26-Jährigen zunächst zu Boden geschlagen haben, wo ein weiterer mit einer Art Seil auf ihn eingeschlagen haben soll. Dann soll das Opfer ein bis zwei Meter in die dortige Parkanlage gezogen worden sein. Im Laufe des Angriffes soll zudem einer der Männer ein Messer aus der Hosentasche gezogen und in der Hand gehalten haben. Zu einem Einsatz des Messers gegen das Opfer soll es hingegen nicht gekommen sein. Der 26-Jährige konnte während des fortdauernden Angriffs aufstehen und die Flucht in Richtung Brücke Am Hauptbahnhof/Kapellenstraße ergreifen. Er soll für kurze Zeit durch die Unbekannten verfolgt worden sein. Als der 26-Jährige wenig später zu seinem auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts Am Hauptbahnhof geparkten Auto ging, seien ihm beim Herausfahren aus dem Parkplatz auf die Werderstraße zwei der vermeintlichen Täter aufgefallen. Zu einem weiteren Aufeinandertreffen sei es hierbei nicht gekommen. Das Opfer trug von der körperlichen Auseinandersetzung mehrere Verletzungen davon und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei unbekannten Angreifer. Zu diesen ist bisher lediglich bekannt, dass sie männlich, um die 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein sollen.

Das Polizeirevier Weinheim bittet nun Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Werderstraße und der dortigen Parkanlage gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06201 10030 zu melden.

