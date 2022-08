Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/St. Ilgen: Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit einem Radfahrer - Zeugen gesucht!

Leimen (ots)

In St. Ilgen kam es am Sonntag gegen 15.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Fahrradfahrer. Am Güterbahnhof am dortigen Park&Ride Parkplatz kollidierte ein Fahrradfahrer mit einem derzeit unbekannten Fahrer eines Rollers in Folge seines fehlerhaften Fahrverhaltens. Dieser befuhr die Parkfläche anstatt auf der Straße zu fahren. Kurz vor einem Baustellenzaun zog der Fahrer auf die Fahrbahn und kollidierte hier mit dem Radfahrer. Der Rollerfahrer hielt zwar kurzzeitig an, flüchtet aber im Anschluss ohne seine Personalien anzugeben. Der Fahrer und der Roller werden wie folgt beschrieben:

- Roller: schwarz, vermutlich 50ccm, ohne Nummernschild - Fahrer: dunkle Kleidung, Brusttasche schräg über die Schultern, normale-kräftige Statur, Helm -Visier geschlossen (Muster auf der Rückseite)

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg zu melden unter: 0621-174-4110

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell