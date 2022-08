Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: 33-Jähriger wegen Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 33-Jähriger am Donnerstag, den 18.08.2022, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Der Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht am Mittwoch, den 08.06.2022, gegen 15:00 Uhr sexuelle Handlungen an einer 25-Jährigen am Vogelstang-See vorgenommen zu haben.

Der 33-Jährige soll die junge Frau, die sich alleine auf einer Sitzbank nahe des Toilettenhäuschens aufhielt, zunächst angesprochen haben und im Verlauf des Gesprächs mehrfach nach Sex gefragt haben. Als die 25-Jährige dies gegenüber dem ihr Unbekannten mehrfach verneinte, soll der 33-Jährige diese unvermittelt in ein Gebüsch zu Boden gestoßen und sich auf sie gelegt haben. Dabei soll der Mann die Geschädigte in sexueller Art und Weise am Körper berührt haben. Da sich die junge Frau lautstark und körperlich zu Wehr setzte, soll der Tatverdächtige letztlich von ihr abgelassen haben und geflüchtet sein.

Mit Hilfe von Passanten alarmierte die 25-Jährige daraufhin die Polizei, wobei der Flüchtige trotz sofort eingeleiteter Fahndung zunächst nicht ergriffen werden konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei unter Einbindung der Kriminaltechnik konnten DNA-Spuren gesichert werden, die nach molekulargenetischer Untersuchung dem 33-Jährigen zugeordnet werden konnten. Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem wohnsitzlosen Tatverdächtigen durch das Fahndungsdezernat führten am Mittwoch, den 17.08.2022, zur Festnahme des Mannes.

Am Folgetag wurde der italienische Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Fluchtgefahr Haftbefehl gegen ihn erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Polizeipräsidium Mannheim berichtete bereits: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5243965

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell