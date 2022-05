POL-Einsatz: Badeunfall Konstanz - Seniorin erfolgreich wiederbelebt

Göppingen (ots) - In der Nacht von Freitag, 13.05., auf Samstag, 14.05., sprühte ein unbekannter Täter einen ca. vier Meter langen Schriftzug auf den Kiosk der Seetankstelle am Webersteig. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Wasserschutzpolizei Konstanz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07531 / 5902-100. Rückfragen bitte an: ...

