Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungsbrand in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, den 19.02.2023 kam es gegen 17:50 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße in Altenkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte ein Schmorbrand Stromverteilerkasten im 2. Stock des Hauses. Hausbewohner konnten den Brand zunächst mit einem Feuerlöscher ablöschen. Alle 18 Bewohner retteten sich ins Freie. Eine Person wurde aufgrund einer Rauchgas-Intoxikation im Krankenhaus Altenkirchen ambulant behandelt. Die Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst Altenkirchen waren bis ca. 20:30 Uhr mit starken Kräften im Einsatz. Die Quengelstraße/B8 musste zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

