POL-DU: Dellviertel: Raub im Immanuel-Kant-Park

Duisburg (ots) - In gleich zwei Fällen am Wochenende haben offenbar betrunkene Fahrer Unfälle verursacht und sich dabei verletzt. Die Einzelheiten: Großenbaum: Am frühen Freitagabend (4. November, gegen 18 Uhr) hat sich ein VW an der Saarner Straße überschlagen. Der Fahrer (29) war vom Druchter Weg gekommen und hatte in der dortigen Kurve die Kontrolle über den ...

