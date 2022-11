Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum/Neudorf: Offenbar betrunkene Fahrer verursachen Unfälle

Duisburg (ots)

In gleich zwei Fällen am Wochenende haben offenbar betrunkene Fahrer Unfälle verursacht und sich dabei verletzt. Die Einzelheiten:

Großenbaum: Am frühen Freitagabend (4. November, gegen 18 Uhr) hat sich ein VW an der Saarner Straße überschlagen. Der Fahrer (29) war vom Druchter Weg gekommen und hatte in der dortigen Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Er verletzte sich bei dem Unfall und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Außer ihm wurde niemand verletzt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem gab er zu, am Nachmittag Alkohol getrunken zu haben und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Das Auto und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Neudorf: Auf der Grabenstraße ist ein E-Scooter-Fahrer am Sonntagmorgen (6. November, gegen 5:30 Uhr) gegen einen geparkten BMW gefahren. Der Wagen wurde beschädigt. Außerdem stürzte der 31-Jährige und verletzte sich im Gesicht. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch er gab den Einsatzkräften gegenüber zu, Alkohol getrunken zu haben, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell