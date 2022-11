Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Geraubter Toyota landet im Rhein

Duisburg (ots)

Der am 30. Oktober (Sonntag) auf einem Parkplatz am Baerler Busch geraubte Toyota (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5358036) wurde nach der Entwendung im Rhein versenkt: Ein Angler entdeckte am Donnerstagmittag (3. November, 12 Uhr) in Höhe der Woltershofer Straße am linksrheinischen Ufer nahe der dortigen NATO-Rampe einen roten Pkw im Wasser. Die alarmierten Kräfte von Polizei und Feuerwehr stellten nach der Bergung fest, dass sich keine Person in dem Cabrio befand - zudem fehlten die Kennzeichen. Die Ermittler konnten das Fahrzeug jedoch als den Toyota MR2 identifizieren, der am Sonntag zuvor einem 55-jährigen Moerser durch zwei Unbekannte gewaltsam entwendet worden war. Neben dem Raubdelikt ermittelt die Kripo nun auch wegen der Gewässerverunreinigung und sucht Zeugen, die in der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen am Baerler Rheinufer gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

