Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Drei Raubüberfälle am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Räuber haben am Wochenende in Marxloh, Friemersheim und Baerl zugeschlagen und ein Handy, ein Portmonee sowie ein Auto geraubt.

In der Nacht zu Samstag (29. Oktober, 1:10 Uhr) sollen zwei Unbekannte in einer Parkanlage an der Weseler Straße in Marxloh einen 49-Jährigen geschlagen, getreten und ihm sein Handy geraubt haben. Der Duisburger verletzte sich leicht und wollte selbst zu einem Arzt gehen. Zeugen, die den Überfall in der Nähe zur Wolfstraße beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei wenden.

Zeugen sucht das Kriminalkommissariat 13 auch für zwei weitere Überfälle:

Am Samstagabend (29. Oktober, 18:20 Uhr) sollen vier Räuber einen 61-Jährigen auf der Behringstraße am Bahnhof Friemersheim umklammert und ihm das Portmonee geraubt haben. Darin war neben dem Führerschein auch Bargeld in dreistelliger Höhe.

Besonders dreist gingen zwei Räuber am Sonntagabend (30. Oktober) an der Orsoyer Allee in Baerl vor. Die beiden Unbekannten passten einen 55 Jahre alten Moerser gegen 18:35 Uhr nach seiner Joggingrunde am Baerler Busch ab, als dieser gerade in sein Auto steigen wollte. Das Duo forderte sein Handy sowie sein Geld und umklammerte ihn kräftig. Die Angreifer merkten, dass er beides nicht dabei hatte und stiegen kurzerhand in sein Auto, einen Toyota MR2 mit Moerser-Kennzeichen, und fuhren davon. Sie sollen 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und dunkle Trainingsjacken sowie dunkle Basecaps getragen haben. Einer von ihnen wird als etwa 1,90 Meter groß mit Vollbart beschrieben. Der andere war etwa 1,70 Meter groß und hatte einen Drei-Tage-Bart.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell