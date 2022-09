Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Kreis Rottweil) Polizei muss Streithähne trennen (24.09.2022)

Vöhringen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lastwagenfahren ist es am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der Eythstraße bei einem Autohof gekommen. Ein 51-jähriger ukrainischer Staatsbürger und ein 47-jähriger Usbeke hatten Meinungsverschiedenheiten wegen des Krieges in der Ukraine. Nachdem die Polizei die Streithähne zunächst auseinanderbringen und zur Ruhe ermahnen konnte, zettelte der 51-Jährige den Streit kurz darauf wieder an. Die Beamten mussten ihn schließlich vorläufig in Gewahrsam nehmen, da der Streit zu eskalieren drohte und der alkoholisierte Mann nicht zur Einsicht gebracht werden konnte. Er musste die Nacht zur Ausnüchterung bei der Polizei verbringen.

