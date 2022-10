Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Kripo ermittelt wegen mehrerer Feuer

Duisburg (ots)

Auf der Ottostraße in Hochheide hat am Donnerstagnachmittag (27. Oktober, gegen 16 Uhr) Sperrmüll auf dem Gehweg gebrannt. Das Feuer hat zwei in der direkten Nähe geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen - sie haben Schäden am Heck. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

Im Fall des Feuers in einem Mehrfamilienhaus auf der Waterkampstraße in Marxloh am Donnerstagmittag (27. Oktober, gegen 12:40 Uhr) geht die Polizei nach ersten Ermittlungen von Fahrlässigkeit oder einem technischem Defekt an einem Bügeleisen als Ursache aus. Die Feuerwehr rettete bei dem Einsatz den 26-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung über eine Drehleiter. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Drei weitere Bewohner des Hauses und zwei Polizisten wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Die Polizisten blieben dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell