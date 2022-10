POL-DU: Friemersheim: Sechs Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Duisburg (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch (26. Oktober) gegen 18 Uhr bei einem sogenannten "Wheelie" gestürzt. Laut Zeugen gab der Mann an der Kreuzung der Lehrerstraße zur Holtener Straße so viel Gas, dass er nur auf dem Hinterrad fuhr. Als er den Vorderreifen wieder absenkte, verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Rund 70 Meter rutschte ...

